WUK Wien steht vor finanziellen Problemen

Das Wiener Kulturzentrum WUK steht vor finanziellen Problemen. Der Betreiber benötigt rund 850.000 Euro, um die Auflagen zu erfüllen.

Eigentümerin des Areals ist zwar die Stadt Wien, allerdings bestehe mit dem WUK-Betreiber kein Miet-, sondern lediglich ein Nutzungsvertrag (als Prekarium). Deshalb müsse dieser für die Sanierung aufkommen. Eine Beteiligung werde aber diskutiert, wie es seitens des Wohnbauressorts heißt. “Die Stadt hat großes Interesse am Erhalt des WUK”, so die zuständige Stadträtin Kathrin Gaal (SPÖ).

Das WUK selbst setzt derzeit jedenfalls auf Spendensammlung: Seit dem Dezember seien rund 60.000 Euro zusammengekommen, zudem sind in den kommenden Monaten Benefizveranstaltungen geplant. So kann man am 23. März das “WUK retten mit dem Club Schmafu”, im Mai stehen dann Abende mit Breakdance und elektronischer Musik auf dem Programm.