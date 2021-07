Würfel sind gefallen: Kein Publikum bei Olympischen Spielen

Das war's: Es wird bei den Olympischen Spielen in Tokio kein Publikum geben. Wer in Japan zu Hause ist, für den gibt es auch keine Ausnahme. Das geht aus einer Mitteilung der Veranstalter hervor.

Die Veranstalter teilten am Donnerstag in Absprache mit der japanischen Regierung und dem IOC mit, dass nach dem Verbot für ausländische Gäste auch keine im Land lebenden Fans die Bewerbe an den Sportstätten verfolgen dürften. Premierminister Yoshihide Suga hatte zuvor den Notstand in Tokio verlängert, um die Gefahr einer weiteren Corona-Welle einzugrenzen.