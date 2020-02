WU: Online-Registrierung für Bachelorstudien startet

Ab 3. März können sich Interessierte für die drei Bachelorstudien der WU online registrieren.

Am Dienstag, den 3. März beginnt an der WU die Online-Registrierungsfrist für alle drei Bachelorstudien: Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (WiSo), das englischsprachige Programm Business and Economics (BBE) und Wirtschaftsrecht (WiRe).