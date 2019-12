WTV: Junger Kater am Nikolaustag in Mödling ausgesetzt

Einfach ausgesetzt: Am vergangenen Freitag haben Unbekannte einen kleinen Kater im Innenhof einer Wohnhausanlage in Mödling seinem Schicksal überlassen.

"Ein Tier auszusetzen ist immer verwerflich, dies jedoch ausgerechnet noch am Nikolaustag zu tun, ist an Dreistigkeit und Herzlosigkeit fast nicht mehr zu überbieten," so der Wiener Tierschutzverein in einer Aussendung.