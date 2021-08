Wrabetz gegen Weißmann: Beim ORF fliegen die Fetzen

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz schießt scharf gegen seinen Konkurrenten Roland Weißmann. Dieser erfülle nicht die Ausschreibungskriterien und habe sein Programm teilweise bei Wrabetz abgeschrieben.

Der amtierende ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz hat am Mittwochabend bei "Fellner! LIVE" auf oe24.tv scharf gegen seinen Mitbewerber bei der anstehenden ORF-Wahl, Vizefinanzdirektor Roland Weißmann, geschossen. Weißmann erfülle als "Abteilungsleiter" nicht die Anforderung der Ausschreibung, meinte er. Die redaktionelle Unabhängigkeit sieht er unter seinem Konkurrenten in Gefahr.

ORF-Wahl: Wrabetz hofft auf Wiederwahl

Die Chancen seien für ihn gut, erneut gewählt zu werden, wenngleich er mit dem "Kandidaten von Fleischmann" (Anm. Gerald Fleischmann, Kanzlerbeauftragter für Medien) einen "harten Gegner" habe, sagte Wrabetz und verwies auf ein besonderes Jahr samt Diskussionen über ÖBAG-Bestellungen. Ob Roland Weißmann, der als ÖVP-Wunschkandidat gilt, der Thomas Schmid des ORF ist? "Das würde ich nicht sagen. Bei Thomas Schmid haben Ausschreibung und sein Qualifikationsprofil zusammengepasst. Jetzt kann man sagen: Wie ist die Ausschreibung zustande gekommen? Aber bei der ORF-Ausschreibung ist es klar, dass Roland Weißmann, der ein ordentlicher Abteilungsleiter ist, zum Beispiel die ausgewiesene Erfahrung in der Unternehmensführung bis jetzt nicht hatte. Insofern kann es dann sein, wenn er gewählt würde, dass seine Qualifikationen für diese Ausschreibung geringer wären als jene von Schmid bei der ÖBAG", sagte Wrabetz.

Hat Weißmann Pläne von Wrabetz geklaut?

Größte Teile der Bewerbung Weißmanns seien aus der "Strategie 2025", die Wrabetz mit Stiftungsräten ausarbeitete, wörtlich abgeschrieben. Unterscheiden würden sich Wrabetz und Weißmann in Bezug auf die redaktionelle Unabhängigkeit: "Gibt es weiter eine kritische Information und weitgehend redaktionelle Freiheit wie bei mir, oder verspricht man sich, stärker auf diese Redaktionen und ihre Arbeit zugreifen zu können? Das ist der Unterschied. Das steht in keinem Programm, aber es ist die Realität", so Wrabetz.