Wr. Neustadt: Hubschrauber von Haselsteiner abgestürzt - Pilot tot

Bei einem Hubschrauberabsturz am Sonntag in Wiener Neustadt ist nach Polizeiangaben der Pilot ums Leben gekommen. Betroffen war ein Hubschrauber des ehemaligen Politikers Hans Peter Haselsteiner.

Hubschrauber-Absturz in Wiener Neustadt

Pilot bei Absturz gestorben

Ein Notarzt stellte den Tod eines Insassen fest, teilte die Polizei in einer Presseaussendung mit. "Dieser konnte noch nicht aus dem Wrack geborgen werden", hieß es. Es dürften sich der Aussendung zufolge keine weiteren Personen an Bord befunden haben.

Die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich war an Ort und Stelle, um Spuren zu sichern, sagte Polizeisprecher Heinz Holub-Friedreich zur APA. Die Flugunfallkommission soll am Montag Untersuchungen zum Unfallhergang führen.

Hubschrauber von Hans Peter Haselsteiner: "Völlig geschockt und fertig"

Haselsteiner selbst befand sich laut einem "Kurier"-Onlinebericht nicht an Bord, er soll kurz zuvor am Semmering abgesetzt worden sein. In einer ersten Stellungnahme zeigte sich Haselsteiner der Tageszeitung zufolge "völlig geschockt und fertig". Am Flugplatz Wiener Neustadt herrschte laut dem Bericht zum Zeitpunkt des Absturzes dichter Nebel.