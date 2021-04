Wr. Neustadt: Autokollision auf der Nordspange - Stundenlange Sperre

Zwei Personen mussten in Krankenhaus gebracht werden.

Am 30. April wurde um die Mittagszeit ein schwerer Verkehrsunfall über den Notruf 122 an die Bezirksalarmzentrale der Feuerwehren des Bezirkes Wiener Neustadt am gemeldet. Eine Person sollte eingeklemmt sein.

Ein Klein-Lkw und ein Pkw waren aus ungeklärter Ursache auf der Nordspange frontal zusammengefahren. Die Lenkerin des Pkw wurde bereits vom Team des bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelandeten Christophorus 3 betreut und stabilisiert. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen. Ebenfalls vom Roten Kreuz betreut wurde der Lenker des Klein-Lkw. Der kaum ansprechbare Mann wurde mit einem Rettungsfahrzeug ebenfalls ins Landesklinikum Wiener Neustadt verbracht.

Polizei ließ Unfallort absperren

Die Feuerwehren Wiener Neustadt und Theresienfeld begannen mit dem Binden von Öl und ausgeflossenen Betriebsmittel. Eine Bergung durfte jedoch noch nicht beginnen: Die Polizei gab die Unfallstelle nicht frei, da für die Ermittlungen noch weitere Erhebungen notwendig waren.

Die Polizei sperrte die Nordspange zwischen der Kreuzung Cobra/Westernstadt und dem Zubringer von der Badener Straße. Innerhalb dieses Bereiches konnten zwar im Stau stehende Pkw zum Großteil umdrehen, aber für Lkw gab es keine Umkehrmöglichkeit.

Zunächst nur eine Fahrspur frei

Nachdem auf einer Fahrspur die Ermittlungen abgeschlossen werden konnten, wurde der Rückstau innerhalb der "Sperrzone" an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nach rund zwei Stunden konnte nach der Freigabe der Exekutive mit den Aufräumarbeiten begonnen werden.

Die Feuerwehr Wiener Neustadt konnte nach rund zweieinhalb Stunden ihren Einsatz beenden. Im Einsatz standen vonseiten der Feuerwehr Theresienfeld 15 Feuerwehrmitglieder, die Feuerwehr Wiener Neustadt war mit 21 Mann und sechs Fahrzeugen im Einsatz.