"WOW"-Ausstellung im Leopold Museum Wien erzielt Besucherrekord

Die "WOW"-Ausstellung war seit Februar im Leopold Museum Wien zu Gast. Durch die große Beliebtheit wurde diese bereits bis September verlängert. Nun kann Bilanz über die Besucherzahlen gezogen werden und die ist mehr als erfreulich.

Die bis Anfang September verlängerte Ausstellung “WOW! The Heidi Horten Collection” im Leopold Museum hat dem Haus einen Besucherrekord eingebracht: Wie es am Dienstag in einer Aussendung heißt, verzeichnete man seit der Eröffnung Mitte Februar knapp 360.000 Besucher. Somit ist die Schau die bestbesuchte in der Geschichte des Leopold Museums. In der Ausstellung gab die österreichische Milliardärin erstmals Einblicke in ihre hochkarätige Sammlung von Kunst aus dem 20. Jahrhundert.