Am 2. Oktober findet die Worxy Wiesn statt. ©WorxyWiesn/ Shutterstock

Worxy Wiesn: Oktoberfest am Wiener Flughafen

Am 2. Oktober heißt es am Wiener Flughafen "O'zapft is!". Das Moxy Vienna Airport lädt gemeinsam mit HEINEMANN Duty Free zum Oktoberfest-Afterwork.

Auch am Flughafen kann ein Oktoberfest stattfinden. Unter dem Motto "Work hard, play harder" geht am 2. Oktober die Worxy Wiesn im Moxy Vienna Airport über die Bühne. Garantiert ist dabei der typische Wiesn-Flair. Mit Brezel und Weißwurst darf der Feierabend ausklingen - gerne auch in Dirndl und Lederhose.

Oktoberfest mit Bier-Tasting bei der Worxy Wiesn

Im Mittelpunkt bei einem Oktoberfest steht das Bier. Deshalb bietet das Moxy Vienna Airport ein Bier-Tasting an. Zwischen 17 und 18 Uhr können sich Gäste dabei kostenlos durch vier verschiedene Biersorten probieren. Abschließend können sie ihren Favoriten küren.

"Mikes Crew Partyband" wird beim Worxy erstmals für das musikalische Highlight sorgen. Gäste können sich auf alte und neue Wiesn-Hits, die zum Tanzen und Mitsingen einladen, freuen.

Worxy Wiesn: Feierabend bei Wiesn-Stimmung ausklingen lassen



Das Entertainment-Angebot wird durch verschiedene Gewinnspiele abgerundet. Unter anderem gibt es Einkaufsgutscheine von HEINEMANN Duty Free, eine Übernachtung im Moxy und Fitness- (Fit Fabrik Plus Flughafen) und Brunchgutscheine (Renaissance Wien Hotel) zu ergattern.

„Wir freuen uns, dass sich unser Worxy bei den Flughafenmitarbeitern, als auch den Bewohnern aus der Umgebung gut etabliert hat. Es ist der ideale Ort, um bei Drinks und ausgelassener Stimmung sowohl zu networken als auch den wohlverdienten Feierabend entspannt ausklingen zu lassen“, so Moxy Captain Michael Dorfer.