World-Tour-Turnier im Beach-Volleyball steigt in Baden

Baden wird vom 19. bis 23. August überraschend Schauplatz eines World-Tour-Turniers im Beach-Volleyball. Die Ticketanzahl ist stark limitiert, die Spiele können aber auch kostenfrei live online mitverfolgt werden.

Eigentlich hätte in diesem Jahr in Baden kein World-Tour-Turnier stattfinden sollen. Man wollte sich auf ein Olympia-Qualifikationsturnier in Form eines Continentalcups konzentrieren. Nun können alle jene, die dafür schon Tickets hatten, diese für das neue Turnier umtauschen.