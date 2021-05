Woman Day am 6. Mai 2021: Diese Geschäfte locken mit Rabatten

Der Handel ist geöffnet, somit gibt es am Woman Day am 6. Mai wieder zahlreiche Schnäppchen in den Geschäften zu ergattern. Wo es bis zu minus 40 Prozent gibt, lesen Sie hier.

Am 6. Mai 2021 zahlt es sich aus, die Einkäufe gesammelt zu erledigen, denn zum Woman Day werden in den teilnehmenden Geschäften Rabatte bis zu minus 40 Prozent versprochen. Wohlgemerkt: Die Rabatte am Woman Day gelten für alle, die einkaufen möchten – nicht etwa nur für Frauen, sondern auch für Männer. Auch die begehrten Woman Trend Bags werden wieder in österreichischen Städten an zentralen Punkten verteilt.

Woman Day: Diese Shops und Marken sind am 6. Mai 2021 dabei

Zahlreiche namhafte Shops sind auch diesmal wieder mit von der Woman Day-Partie und laden den ganzen Tag zum Shopping-Vergnügen, zum Teil auch online.

A1, About You, Adler, Auhof Center, Best Secret, Cats Musical, CCC, Douglas, Drei, Dyson, Eis.at, Falkensteiner, Female Future Festival, Flaconi, Fussl Modestraße, Gusto, Humanic, Lust aufs Leben, Madeleine, Magenta, Miss Saigon, Mömax, News, Otto, Palmers, parfumdreams, Peek & Cloppenburg, Riverside, Thomas Sabo, Triumph, TV Media, WOMAN, Zalando