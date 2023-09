Diese Shops bieten am Woman Day am 5. Oktober 2023 Rabatte an.

Woman Day am 5. Oktober 2023: Diese Shops bieten Rabatte

Am 5. Oktober 2023 steht der Woman Day erneut vor der Tür und es locken wieder zahlreiche Geschäfte und Marken in ganz Österreich mit Rabatten. Vienna.at verrät, wo Sie diese Angebote einlösen können und wie Sie am besten sparen können.

Der Woman Day wurde von der gleichnamigen Zeitschrift "Woman" ins Leben gerufen und hat sich zu einem festen Termin im österreichischen Shopping-Kalender entwickelt. Normalerweise findet er zweimal im Jahr statt, üblicherweise im April und in diesem Jahr auch am 5. Oktober.

Woman Day 2023: Am 5. Oktober locken viele Shops mit Rabatten

Wir haben für Sie eine Liste erstellt, welche Geschäfte, Online-Shops und Marken beim Woman Day am 5. Oktober 2023 dabei sind. Freuen Sie sich auf Rabatte in den Bereichen Fashion, Beauty und Technik. Es ist an der Zeit, Ihre Wunschliste abzuarbeiten und dabei Geld zu sparen.

Diese Shops bieten beim Woman Day 2023 Rabatte an

Folgende Online-Shops und Marken bieten am Woman Day 2023 am 5. Oktober Rabatte an:

A1

About You

Adler

Babor

Billa Onlineshop

Bipa

Bonprix

Der Glöckner von Notre Dame

Douglas

Dr. Grandel

Dyson

Fussl Modestraße

Humanic

Impressionen

Kärcher

Madeleine

Marionnaud

McArther Glen Designer Outlet Parndorf und Salzburg

Mini

Mionetto Prosecco

Mister Spex

Otto

Palmers

Peek & Cloppenburg

Rebecca

sehen! wutscher

Thalheim

Therme Laa

Triumph

TV Media

Woman

WOMAN BEAUTY Salon Privé

Zalando

Weitere Infos auf der Woman App

Zum Woman Day gibt es ein gratis Goodie, sowie das Trend Bag (in der Farbe „Persian Jewel“). Dieses wird beim Kleider Bauer auf der Wiener Mariahilferstraße und in der Kleider Bauer-Filiale im Westfield Donau Zentrum verteilt. Sie müssen dazu die Woman App vorzeigen. Alle woman Day Gutscheine sollten in der Woman App ersichtlich sein, aber auch in der neuen Woman Ausgabe vom 28. September 2023 sind sie zu finden.