Der Woman Day lockt auch am 4. April 2024 wieder mit zahlreichen verlockenden Angeboten. ©Canva (Sujet)

Woman Day am 4. April 2024: Diese Shops nehmen teil

Am 4. April 2024 findet wieder ein Woman Day statt. Shopping-Fans dürfen sich an diesem Aktions-Tag über zahlreiche, starke Rabatte in verschiedensten Shops freuen. Wer dieses Mal dabei ist, könnt ihr hier erfahren.

Der Woman Day findet mittlerweile bis zu zwei Mal jährlich statt. Heuer findet der erste Termin am 4. April statt. Alle Partner und die dazugehörigen Gutscheine gab es bereits ab 28. März in der aktuellen Woman Ausgabe. Auch in der Woman App sind die Gutscheine ersichtlich.

WOMAN Trend Bag dieses Mal noch limitierter

Auch 2024 wird es wieder eine streng limitierte Goodie-Bag zum Woman Day geben - laut der Zeitschrift heuer sogar noch limitierter. Am 4. April wird es die Stofftasche in der internationalen Trendfarbe der Saison, nämlich in "Lemon Drop" (gelb), geben.

Woman Day am 4. April 2024: Diese Shops und Marken sind dabei

Zu den vielen Shops und Top-Marken, die am 4. April zum Woman Day (auch online) Rabatte anbieten, zählen diesmal:

About You, Armargentum, Bon Prix, Breuninger, C&A, Das Phantom der Oper, Douglas, Dyson, Fussl Modestraße, Fashion Freak Show, Kleider Bauer, Kunst der Balance, Lounge by zalando, Magenta, Marienkron, McArther Glen Designer Outlet Parndorf und Salzburg (einzelne Shops), Narzissendorf Zloam, Orion, Peek & Cloppenburg, Stadion Center Shopping, Turek, Woman (Abo), Zalando.

Wie immer heißt es genau schauen beim Shoppen: Die Rabatte gelten nicht immer auf das gesamte Sortiment, so gut wie immer sind etwa reduzierte Artikel oder Aktionsware ausgenommen.