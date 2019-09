Woman Day am 3. Oktober 2019: Hier gibt es Rabatte

Pünktlich zum Start der Herbstsaison locken zahlreiche Geschäfte am Woman Day wieder mit Rabatten von bis zu 25 Prozent. Wo man beim Shoppen richtig sparen kann, lest ihr hier.

Österreichs größter Shopping-Feiertag geht am Donnerstag, den 3. Oktober in die nächste heißersehnte Runde. Bereits seit 15 Jahren begeistert der Woman Day alle Shopaholics - egal ob weiblich oder männlich.

Einen Tag lang können die aktuellen Trends und Highlights aus Mode, Beauty, Elektronik, Interior und Sport der Herbst/Winter Saison um bis zu 25 Prozent günstiger ergattert werden. Zusätzlich zu den tollen Rabatt-Aktionen gibt es jede Menge Überraschungen und Gewinnspiele. Außerdem wird es dieses Mal eine neue Goodie-Bag geben: die WOMAN Trend Bag in der Fashion-Week-Trendfarbe “Crabapple”.

Diese Shops sind beim Woman Day am 3. Oktober 2019 mit dabei

Zu den zahlreichen Geschäften und namhaften Marken, die am 3. Oktober zum Woman Day (auch online) Rabatte anbieten, zählen unter anderem:

A1, About You, Cats Musical, C&A, CCC, Clinique, Douglas, Fussl Modestraße, Hervis, Intimissimi, Klipp, La Roche Posay, Mac, Mango, Nivea, Only, Peek & Cloppenburg, Salamander, Saturn, Tezenis, Thomas Sabo, Triumph, Turek, Vero Moda, Vichy, Volksoper Wien uvm.