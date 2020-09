Woman Day am 1. Oktober 2020: Diese Shops und Marken haben Rabatte

Auch wenn man derzeit nur mit Maske shoppen darf: Es ist wieder Woman Day - zahlreiche Shops und Marken laden online und offline zum Einkaufsvergnügen. VIENNA.at verrät, wo es Rabatte von bis zu 25% gibt.

Am Donnerstag, 1. Oktober 2020, ist es wieder soweit: Österreichweit wird wieder in vielen Geschäften und Online-Shops zum Woman Day geladen. Österreichs größter Shopping-Erlebnistag ist bereits seit 16 Jahren ein Fixtermin für alle Shopaholics - egal ob weiblich oder männlich.

Bei der Herbst-Edition des Woman Day können einen Tag lang die aktuellen Trends und Highlights aus Mode, Beauty, Interior und Co. um bis zu 25 Prozent günstiger ergattert werden. Auch diesmal wird es zum Woman Day wieder eine neue Goodie-Bag geben: die WOMAN Trend Bag erstrahlt aktuell in der New York Fashion-Week-Trendfarbe “Magenta Purple”.