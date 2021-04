Wohnungsbrand in NÖ fordert ein Todesopfer

Am Mittwoch kam es zum Brand in einer Wohnung im Bezirk Gänserndorf in Niederösterreich. Dabei wurde eine Person getötet.

Ein Brand in einer Wohnung in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) hat am Mittwochnachmittag ein Todesopfer gefordert. Die Identität sei vorerst nicht geklärt, teilte die Landspolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage mit. Acht Personen seien evakuiert worden.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die Wohnung war beim Eintreffen der Löschtrupps in Vollbrand gestanden, berichtete die FF Groß-Enzersdorf. "Eine Rauchsäule zeichnete sich in den Himmel." 79 Einsatzkräfte waren ausgerückt. Die Bekämpfung der Flammen erfolgte via Stiegenhaus ebenso wie von einer Drehleiter aus. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache werden vom Bundes- und vom Landeskriminalamt geführt.