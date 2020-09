Wohnungsbrand in Amstetten fordert Leichtverletzten

Bei Löscharbeiten eines Wohnungsbrandes in Amstetten wurde am Samstag ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Die Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten.

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Samstagnachmittag in einem Mehrparteienhaus in Amstetten ein Wohnungsbrand ausgebrochen. Die betroffene Familie konnte sich rechtzeitig aus der brennenden Wohnung retten. Beim Löscheinsatz wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt, berichtete die Feuerwehr Amstetten auf ihrer Website.