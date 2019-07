Wohntrends: Das sind die Lieblingsbezirke der Wiener

Erstmals unter den Top 3 und gleich Sieger: Hernals gilt als beliebtester Bezirk Wiens. Ebenfalls hoch im Kurs stehen Rudolfsheim-Fünfhaus, Penzing und Favoriten.

Miete

Nach einem Rückgang der Anfragen im Jahr 2018 ist Rudolfsheim-Fünfhaus wieder unter den beliebtesten Bezirken Wiens. "Die Popularität des 15. Bezirks liegt unter anderem an den vielen Neubauprojekten und geförderten Wohnungen wie SMART-Wohnungen, die kompaktes und kostengünstiges Wohnen mit vielen Freiflächen und Terrassen ermöglichen. Die Wohngegend ist besonders für Jungfamilien und Paare interessant – der Bezirk ist nahe der inneren Stadt mit Hot Spots wie dem Westbahnhof und der Mariahilfer Straße, aber nach wie vor wesentlich günstiger als in Gegenden innerhalb des Gürtels", erklärt Gabel-Hlawa.

Wie schon 2018 belegt auch heuer Favoriten den 4. Platz und ist seit Jahren konstant unter den begehrtesten Bezirken. Nach wie vor wird dort nach kleinen Wohnungen, die im Schnitt zwischen 45-55 m 2 groß sind, gesucht. "Wer im 10. Bezirk auf Immobiliensuche ist, ist meistens an einer günstigen Wohnung interessiert – oft auch nur als Übergangslösung für einige Jahre", so der Immobilienprofi.

Eigentum

Natur ist gefragt – nicht nur in Sachen Mietwohnung ist der waldreichste Bezirk Wiens sehr begehrt. Die meisten Suchanfragen von Immobilienkäufern gehen im ersten Halbjahr erstmals an die Wohngegend Wien 14, wo Immobilien im Größenbereich von 110-125 m 2 gesucht werden. "Penzing gehört mittlerweile zu den Trendwohngegenden für langfristige Wohnlösungen, vor allem für Familien. Besonders beliebt sind die grünen Gebiete mit vielen Freiflächen, wo man nach der Arbeit zur Ruhe kommen kann, aber dennoch eine gute Anbindung zur Stadt hat", fasst Bernd Gabel-Hlawa zusammen.

Eindeutig auf der Gewinnerseite in puncto Eigentum ist der 3. Wohnbezirk. Mitten in der Stadt besticht die Wohngegend Landstraße vor allem mit ihrer guten und attraktiven Lage. Rund um Wien Mitte hat sich mittlerweile ein belebtes Grätzel mit zahlreichen Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten entwickelt. "Besonders interessant und beliebt ist der 3. Bezirk bei Geschäftsleuten – die gute öffentliche Verbindung zum Flughafen, die Nähe zur Innenstadt und der Stadtpark in Fußnähe ist für viele attraktiv", kommentiert Gabel-Hlawa.

Bei den Mietwohnungen auf dem ersten Platz, spielt der Aufsteiger Hernals auch in Sachen Eigentum in den vorderen Reihen mit. Dies erklärt der Immobilien-Experte wie folgt: "Im 17. Bezirk passiert momentan einiges – zum einen die geplante U5, die für besondere Attraktivität sorgt, aber auch die Gegend um den Dornerplatz/Kalvarienberggasse entwickelt sich zu einem Grätzel, das immer beliebter wird. Wer jetzt investiert, wird sich in einigen Jahren freuen, so früh dran gewesen zu sein."