Wohnsektor bereitet Ziviltechnikern immer mehr Sorgen

Bei Marktteilnehmnern sorgt der Wohnsektor für immer mehr Sorgenfalten. Der Neubau bricht ein, einhergehend führt eine Verknappung von Wohnraum zu höheren Preisen.

Eine Verdichtung statt neu zu bauen liegt nahe, hieß es am Donnerstag bei einer Pressekonferenz der Kammer der Ziviltechniker:innen Wien, NÖ, Burgenland. "Das ist aber nicht der Fall", kritisierte Präsident Bernhard Sommer. Er sprach auch von "Übergewinnen" der Baufirmen.

Höhere Preise in der Baubranche

Die Baubranche verweise als Erklärung für den Preisanstieg auf gestiegene Kosten bei Lieferketten, Energiepreisen, Finanzierungen und Fachkräften. Jedoch sei auch der Schluss zulässig, dass "die Gewinne in der Baubranche einen wesentlichen Anteil an der Inflation haben". Im Hochbau seien die Preise von 2015 bis 2020 um 16 Prozent gestiegen und seit 2020 bis zum heurige zweiten Quartal um 35 Prozent. Im Tiefbau seien es seit 2020 aber nur plus 3,4 Prozent gewesen. Der Schluss daraus: "Die Bauwirtschaft hat sich vom Wohnbau offenbar zurückgezogen."