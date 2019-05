Wohnhausbrand sorgte für Großeinsatz der Feuerwehr in NÖ

Mehr als 100 Feuerwehrmitglieder standen am Freitag bei einem Wohnhausbrand im Bezirk Korneuburg im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Der Brand eines Wohnhauses in Oberrohrbach in der Gemeinde Leobendorf (Bezirk Korneuburg) hat Freitagfrüh den Einsatz von mehr als 100 Feuerwehrmitgliedern gefordert. Der Dachstuhl des Gebäudes wurde durch die Flammen großteils zerstört, darunter liegende Räume wurden stark beschädigt, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Verletzte gab es nicht.