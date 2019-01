Wohnhaus in Neunkirchen in Brand: Bewohner erlitt Rauchgasvergiftung

In der Nacht auf Samstag kam es in Neunkirchen zu einem Wohnhausbrand. Ein Bewohner musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Brand in einem Wohnhaus hat in der Nacht auf Samstag in Neunkirchen einen Feuerwehr- und Rettungseinsatz ausgelöst. Ein Hausbewohner, der Rauchgase eingeatmet hatte, wurde ins Spital gebracht. Die Höhe des entstandenen Schadens war vorerst unbekannt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.