Wohnhaus in Flammen: Mann sprang aus Fenster

Am Sonntag ist in einem Wohnhaus in Hürm im Bezirk Melk ein Brand ausgebrochen. Ein Mann rettete sich vor dem Feuer mit einem Sprung aus einem Fenster im ersten Stock, verletzte sich aber dabei.

Der verletzte Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert, berichtete die FF Hürm am Sonntag auf ihrer Webseite.

Durch das rasche Eingreifen der Helfer konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Im Einsatz standen sechs Feuerwehren mit 119 Mitgliedern und 18 Fahrzeugen. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt.

Die Flammen wurden unter schwerem Atemschutz gelöscht. Im Einsatz standen die Feuerwehren Hürm, Inning, Bischofstetten, Kilb, Mank und Melk sowie Notarzt und Rettungskräfte.