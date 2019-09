Wohn-Tipps für die liebsten Hobbys der Wiener

Wandern, Zeit mit der Familie oder Lesen zählen zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Österreicher. In welchen Bezirken Wiens sich diese am besten verwirklichen lassen hat FindMyHome.at analysiert.

Spazieren gehen, Zeitung lesen oder lieber Sporteln? Die Österreicher sind vielseitig, wenn es um Freizeitbeschäftigungen geht. Dass in der Hauptstadt alles möglich ist, wissen die Immobilienexperten von FindMyHome.at. Doch in welcher Wohngegend lässt es sich am besten Wandern, Essen gehen oder einen guten Einkaufsbummel machen? Bernd Gabel-Hlawa, Geschäftsführer von FindMyHome.at, gibt Aufschluss und verrät, wo sich Hobby und Wohnen am besten matchen und mit welchen Kosten man rechnen muss, um das Hobby direkt vor der Haustür zu haben.

Genusswandern und spazieren in Wien

Ganz hoch im Kurs bei Freizeitaktivitäten: Spazieren und Wandern. Um der Wanderlust nachgehen zu können, eignen sich vor allem die Grätzel in den Randbezirken im Westen Wiens, wie in Ober St. Veit der Rote Berg, der Wilhelminenberg in Wien-Ottakring, der Schafberg bei Gersthof, der Wolfersberg in Penzing und natürlich die Stadtwanderwege in Sievering, Neustift und Grinzing. Sehr beliebt bei Naturliebenden sind auch die Parks in den Randbezirken wie der Türkenschanzpark, der Lainzer Tiergarten, der Dehnepark und der Schwarzenbergpark.

Als Grünoase des Wohnens bezeichnet der FindMyHome.at Geschäftsführer begeistert den Ausläufer des Wolfersbergs rund um das Schloss Laudon. Aber was bedeutet der Komfort im Grünen preislich? Im Durchschnitt zahlen Mieter rund € 14 (in Ottakring) bis € 18 (in Döbling) pro Quadratmeter. Bei Eigentum liegt man im Schnitt zwischen € 4.835 (Penzing) und € 8.388 (Döbling) pro Quadratmeter.

Zeit für die Familie

Wer in seiner Freizeit gerne Zeit mit der Familie verbringt, dem bietet besonders der 10. Bezirk einige Highlights – und das (noch) zu ausgesprochen guten Konditionen. Vom Kurpark Oberlaa über die Therme Wien bis hin zum Böhmischen Prater ermöglicht Favoriten alles, was ein Familienausflug braucht, zu durchschnittlichen Preisen von € 15 (Miete) bzw. € 4.280 (Eigentum) pro Quadratmeter. Bernd Gabel-Hlawa: "Vor allem entlang der U-Bahn Linie U1 liegen viele Gegenden mit Mehrwert für Familien. Neben Favoriten ist auch Leopoldstadt (€ 17 Miete / € 6.122 Eigentum pro Quadratmeter) rund um den Prater und dem Donaukanal durch große Grünflächen und hervorragende Fahrradstrecken sehr attraktiv."

Ausgehen und Freunde treffen

Essen gehen, Freunde treffen oder Ausgehen – diese Hobbies können vor allem in den Bezirken Mariahilf und Margareten sehr gut ausgelebt werden. "Ein beliebtes Beispiel: der Naschmarkt oder das Grätzel entlang der Margaretenstraße – hier erfreuen sich Gourmetliebhaber an zahlreichen Lokalen und Delikatessgeschäften", so der Immobilienexperte. Preislich liegt das beliebte Viertel noch im Mittelfeld mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von rund € 16 für Miete und € 5.536 pro Quadratmeter für Eigentum. Weitere begehrte Ausgehviertel findet man im ersten Bezirk (€ 20 Miete / € 17.467 Eigentum pro Quadratmeter), aber auch entlang des Donaukanals warten viele schöne Sommerabende. Gabel-Hlawa: "Die Summer Stage in Alsergrund (€ 18 Miete / € 7.512 Eigentum pro Quadratmeter) ist mittlerweile eine fixe Adresse für gutes Essen, After Work und Party und ist auch vom gegenüberliegenden Ufer der Brigittenau (€ 15 Miete / €4.775 Eigentum pro Quadratmeter) gut und weitaus günstiger zu erreichen. Unweit wartet dann natürlich auch der Schwedenplatz mit seinen berühmten Ausgehlokalen und Restaurants."

Wiener Sportfans aufgepasst

Sportbegeisterte werden sich vor allem in Donaunähe wohlfühlen. Ob Aspern oder Stadlau (€ 16 Miete / € 4.914 Eigentum pro Quadratmeter) – beide Gegenden im 22. Bezirk bieten genügend Platz, um ausgedehnt Radfahren, Laufen oder Naturschwimmen zu gehen. Wassersportler lockt zudem die Alte Donau, die im Sommer den perfekten Ruder- oder Schwimmplatz bietet. Absolutes Highlight für Sport-Fans: die Donauinsel. Diese lädt nicht nur zum Ausdauersport und langen Radfahrten ein, sondern bietet zudem kostenlose Beachvolleyball-Plätze.

Tierliebhaber und Naturfreunde

Auch für Natur- und Tierfans hat Wien einiges zu bieten und einen ganz besonderen Bezirk parat: Hietzing. "Hier ist nicht nur der berühmte Tiergarten Schönbrunn zuhause, sondern auch der Lainzer Tiergarten, der mit rund 2.500 Hektar eine der größten Grünflächen der Stadt darstellt. Gleich ums Eck ist der Hörndlwald der sich optimal für lange Spaziergäng mit dem eigenen Vierbeiner eignet", verrät Gabel-Hlawa. Wer in Hietzing wohnen möchte, muss mit Mietpreisen von durchschnittlich € 15 und Eigentumspreisen von rund € 6.500 pro Quadratmeter rechnen.

Flanieren und Bummeln in Wien

Durch die Straßen schlendern und nebenbei einen entspannten Einkaufsbummel machen? Auch hierfür empfehlen die Wohnexperten die Grätzel rund um den Naschmarkt und das Margaretenviertel. Hier wird Genuss ganz groß geschrieben, sowohl kulinarisch als auch kulturell mit Modeboutiquen, Designshops und Kunstgalerien. Weitere Hotspots für Shoppingliebhaber sind natürlich die Mariahilfer Straße im sechsten (€ 16 Miete / € 6.913 Eigentum pro Quadratmeter) bzw. siebten Bezirk (€ 16 Miete / € 7.548 Eigentum pro Quadratmeter) sowie das Rochusviertel bei Wien Mitte im Bezirk Landstraße (€ 16 Miete / € 6.783 Eigentum pro Quadratmeter), wo besonders der Rochusmarkt zum Flanieren, Gustieren und Entdecken einlädt.

Leseratten und Bücherwürmer

Wer zwischendurch gerne Zeitung oder ein gutes Buch liest, dem empfiehlt der Immobilienexperte besonders den siebten Bezirk Neubau (€ 16 Miete / € 7.548 Eigentum pro Quadratmeter) mit der beeindruckenden Wiener Hauptbücherei. "Ob Zeitungen lesen, Bücher studieren oder einfach nur auf der großen Freitreppe Sonne tanken: Die Bibliothek lädt Leseliebhaber definitiv zum Genießen und Relaxen ein." Schon etwas näher Richtung Innenstadt, empfängt Neubau seine Kulturverliebten in vielen Kaffeehäusern und Restaurants, insbesondere aber im Museumsquartier zu Kaffee, Lektüre und Entspannung. Und auch in der Gegend Schottentor, wo sich der erste (€ 20 Miete / € 17.467 Eigentum pro Quadratmeter), der achte (€ 17 Miete / € 8.184 Eigentum pro Quadratmeter) und der neunte Bezirk (€ 18 Miete / € 7.512 Eigentum pro Quadratmeter) treffen, finden Lesebegeisterte einige der schönsten Seiten von Wien: Mit bekannten Buchhandlungen, berühmten Kaffeehäusern und wunderschönen Parks kann man hier reichlich Zeit in seine schönsten Hobbies investieren.