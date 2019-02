Wohl abgestürzt: Frauenleiche auf der Rax gefunden

Am Wochenende fand ein Wanderer auf der Rax eine Frauenleiche. Die Urlauberin dürfte abgestürzte sein, Fremdverschulden wird ausgeschlossen.

Ein Wanderer hat am Wochenende auf der Rax (Bezirk Neunkirchen) eine weibliche Leiche entdeckt. Die Alpinpolizei nahm Ermittlungen auf. Fremdverschulden wurde keines festgestellt, teilte die Exekutive am Montag auf APA-Anfrage mit. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt gab den Leichnam zur Beerdigung frei.

Slowakin lebte in Wien

Die Leiche der in Wien lebenden Slowakin wurde am Samstagnachmittag von einem Mann gefunden, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung. Die Frau dürfte ausgerutscht, rund 80 Meter in die Tiefe gefallen und gegen einen Baum geprallt sein.