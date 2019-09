Wochenverlauf: Warmes Herbstwetter mit bis zu 27 Grad

Ab Montag soll das kühle und regnerische Wetter wieder abklingen. Die Höchstwerte steigen an und können am Freitag sogar 27 Grad erreichen.

Permanent steigende Temperaturen verspricht die Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) vom Sonntag. Am Montag klingt das kühle und regnerische Wetter vom Wochenende langsam ab, im Osten kann es aber noch einmal ordentlich regnen. Die Höchstwerte steigen dann aber von Tag zu Tag und sollen am Freitag 27 Grad Celsius erreichen.

Wolken und Regen noch am Montag

Am Montagvormittag halten sich jedoch erst noch einige Wolken mit Regen. Vor allem im Osten ist der Regen teils noch kräftig. Im Westen ist anfangs teils unter 1.500 Metern Seehöhe Schnee mit dabei. Im Tagesverlauf klingt der Niederschlag nach und nach ab und vor allem am Nachmittag setzt sich immer häufiger die Sonne durch. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus westlichen Richtungen, im Donauraum kann er auch kräftig wehen. Auf Frühtemperaturen zwischen sechs bis 14 Grad folgen Höchstwerte von 13 bis 20 Grad.

Freundlicher und sonniger Dienstag

Der Dienstag beginnt noch mit lokalen Nebelfeldern, überwiegend lösen sie sich aber rasch auf. Der freundliche und sonnige Eindruck ist tagsüber vorherrschend, einige ausgedehnte Schleierwolken ziehen aber über den Himmel und später kommen ein paar harmlose Quellungen dazu. Der Wind kommt aus unterschiedlichen Richtungen, vor allem über den Bergen und im Osten kommt er etwas auflebend aus Südost bis Süd. Vier bis zwölf Grad zeigt das Thermometer in der Früh, im Verlauf sind 17 bis 24 Grad zu erwarten.

Am Mittwoch überziehen von Südwesten her hohe Schleierwolken den Himmel und die Sonne scheint oft nur noch diffus durch den Wolkenschirm. Am Nachmittag werden die Wolkenfelder dann auch dichter, Regen gibt es aber kaum. Generell etwas sonniger ist es hingegen im Westen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Südost. Frühtemperaturen von sechs bis elf Grad werden von Tageshöchsttemperaturen von 18 bis 23 Grad abgelöst.