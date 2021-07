Wochenende wird in ganz Österreich unbeständig und nass

Die sommerlichen Temperaturen werden etwas abklingen, der Regen wird dominieren: So sieht die Wetter-Prognose für Österreich für das anstehende Wochenende und den Start der neuen Woche aus.

Das Wochenende und der Beginn der nächsten Arbeitswoche wird laut Zentralanstalt für Meterorologie und Geodynamik (ZAMG) von Regen dominiert, die sommerlichen Temperaturen werden etwas abklingen. Am Beginn der kommenden Woche stabilisiert sich das Wetter zwar kurz, dann ist aber wieder mit Schauern zu rechnen.

Wiederholt Regenschauer am Freitag

Ein ausgeprägtes Tiefdruckgebiet ist am Freitag wetterbestimmend. Von Vorarlberg bis ins Salzkammergut ziehen im Tagesverlauf wiederholt Regenschauer durch, örtlich werden diese auch von Blitz und Donner begleitet. Einzelne Regenschauer wird es auch im Mühl- und Waldviertel sowie in der Obersteiermark und im Bereich der niederösterreichischen Voralpen geben. Im Osten bleibt es vorerst noch trocken. Von West nach Ost liegen die Tageshöchstwerte zwischen 20 und noch einmal bei 30 Grad.

Im gesamten Ostalpenraum ist dann am Samstag mit Gewittern zu rechnen. Es wird windig und schwül, Aufhellungen sind die Ausnahme. In der Früh umspannt die Temperatur 13 bis 20 Grad, am Nachmittag bleibt es auch im Osten etwas kühler, die Höchstwerte betragen 20 bis 26 Grad.