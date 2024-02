Wochenende verläuft wieder mild, aber regnerisch

Das Wetter am Wochenede ist vielerorts mild, aber unbeständig.

Das Wetter am Wochenede ist vielerorts mild, aber unbeständig.

Der Februar bleibt auch über das Wochenende hinweg ungewöhnlich mild. Die Meteorologen von Geosphere Austria sagen zweistellige Temperaturen voraus, mit Spitzenwerten von bis zu 16 Grad. Allerdings wird in vielen Regionen auch Regen erwartet.

Freitagfrüh gibt es regional etwas Nebel oder Hochnebel besonders im Donauraum, im Waldviertel oder in Beckenlagen im Süden. Abgesehen davon scheint tagsüber für längere Zeit die Sonne und nur ein paar lockere Wolkenfelder ziehen vorüber. Im Westen zieht aber bald mehrschichtige und dichtere Bewölkung auf.

Der Wind weht schwach bis mäßig, vom Weinviertel bis zum Mittelburgenland häufig auch lebhaft aus Südost bis Süd. Die Frühtemperaturen erreichen minus zwei bis plus sechs Grad, die Tageshöchsttemperaturen zehn bis 16 Grad.

Kaltfront überquert am Samstag Österreich

Eine Kaltfront überquert am Samstag von Nordwesten her Österreich. Im Osten und Süden schließen sich bald letzte Wolkenlücken, sonst ist es meist von der Früh weg wolkenverhangen und trüb. Am Vormittag setzt vom Tiroler Unterland bis ins Waldviertel Regen ein und breitet sich bis zum Abend auf weite Teile des Landes aus.

Die Schneefallgrenze liegt für die Jahreszeit ungewöhnlich hoch zwischen 1.700 und 2.100 Metern Seehöhe. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West. Die Frühtemperaturen liegen bei eins bis sieben Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei acht bis 15 Grad.

Sonntag verläuft sonnig mit vereinzelten Regenschauenr

Im Westen und Südwesten dominiert am Sonntag nach Auflösung der Restbewölkung recht sonniges Wetter. Im übrigen Österreich halten sich vorerst einige kompakte Wolken, die besonders entlang der Alpennordseite vom Dachstein ostwärts sowie im Norden ein paar Regenschauer bringen. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1.000 und 1.500 Meter Seehöhe. Im Laufe des Nachmittages klingen die Schauer ab und die Wolken lockern langsam auf, regional lässt sich nachfolgend noch die Sonne blicken.

Der schwache bis mäßige Wind dreht von anfangs West bis Nord im Tagesverlauf auf Nordost bis Südost. Am Morgen umspannen die Temperaturen minus eins bis plus acht Grad, am Nachmittag sieben bis 14 Grad.

Unbeständiger Start in die neue Woche

Am Montag ist anfangs im Süden und Osten noch mit sonnigen Phasen zu rechnen. Insgesamt ist der Himmel aber meist wolkenverhangen und zeitweise ist Regen zu erwarten. Am ehesten trocken bleibt es im Süden. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Donauraum zeitweise lebhaft, aus Süd bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus vier und plus fünf Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen sechs und zwölf Grad.

Im Süden, Südosten und äußersten Osten steht am Dienstag zeitweiliger Sonnenschein auf dem Programm. Sonst gibt es einige Wolkenfelder, die Sonne zeigt sich nur kurz. Vor allem von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich sind einige Regenschauer einzuplanen, die Schneefallgrenze pendelt zwischen 800 und 1.100 Meter Seehöhe. Zum Abend hin werden die Schauer seltener und die Wolken lockern langsam auf. Der Wind kommt im Süden und Westen schwach, sonst mäßig bis lebhaft, aus West bis Nord. Die Tiefsttemperaturen betragen minus zwei bis plus sechs Grad, die Tageshöchsttemperaturen fünf bis zwölf Grad.