Wochenende bringt sonnigen Sonntag

Der Freitag beginnt verregnet und das regnerische Wetter setzt sich am Wochenende zunächst fort. Ab Sonntag wird das Wetter jedoch zunehmend sonniger.

Laut der Prognose von Geosphere Austria werden in einigen Teilen Österreichs am Morgen frostige Temperaturen erwartet. Die Höchstwerte liegen am Wochenende bei bis zu elf Grad, am Montag und Dienstag bei bis zu 14 bzw. 15 Grad.

Verregneter Start ins Wochenende

Am Freitag kommt es in der östlichen Hälfte des Landes den ganzen Tag über zu Regenfällen, begleitet von vielen Wolken. Vorübergehend kann der Niederschlag besonders im Süden und Südosten stark sein. Im Laufe des Tages wird der Regen schwächer, es bleibt jedoch meist bewölkt. Im Westen gibt es zwischenzeitlich neben vielen Wolken auch sonnige Phasen, jedoch treten auch Regenschauer auf. Die Schneefallgrenze liegt größtenteils zwischen 1.100 und 1.600 Metern Seehöhe. Am Morgen liegen die Temperaturen zwischen minus eins und plus sieben Grad, im weiteren Verlauf des Tages erreichen sie nur noch fünf bis elf Grad.

Samstag nur zeitweise Sonnenschein

Am Samstag ziehen einige Wolken vorüber und es regnet in den Regionen entlang des Alpennordrands sowie von Salzburg bis zum Burgenland. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1.200 Metern. Die Sonne zeigt sich nur zeitweise. Im Westen und Südwesten hingegen lockern die Wolken am Nachmittag zunehmend auf. Es gibt nur wenige Regenschauer auf der Alpensüdseite, oft bleibt es dort trocken. Der Wind weht im Norden und im Donauraum lebhaft aus West bis Nordwest. Die Temperaturen liegen morgens zwischen minus zwei und plus sechs Grad und steigen am Nachmittag auf vier bis elf Grad.

Sonniges Wetter am Sonntag

Am Sonntag wird in vielen Gebieten erneut häufig die Sonne scheinen. Nebelfelder oder eventuelle Restwolken werden in der Regel schnell verschwinden. In den westlichen Teilen des Landes wird die Bewölkung hingegen überwiegen, und es kann am Nachmittag etwas regnen, besonders in Vorarlberg und im Tiroler Oberland. Die Schneefallgrenze wird im Laufe des Tages deutlich über 1.500 Meter steigen. Die Temperaturen werden zwischen minus sechs und plus vier Grad liegen, und die Höchstwerte werden zwischen fünf und elf Grad erreichen.

Start in neue Woche bringt wieder Regen

Mit dem Vorbeiziehen einer Warmfront breiten sich am Montag erneut umfangreiche Wolken über den Großteil des Landes aus. Dabei kommt es in der westlichen und nördlichen Hälfte zu Regenfällen. Die Schneefallgrenze steigt deutlich auf über 2.000 Meter an. Im Süden und Südosten hingegen bleibt das Wetter begünstigt, mit gelegentlichen sonnigen Auflockerungen und kaum Regen. Die Frühtemperaturen liegen meist zwischen minus vier und plus vier Grad, während die Höchstwerte tagsüber zwischen acht und 14 Grad liegen, wobei die höchsten Werte im Westen erreicht werden.

Wechselhaftes Wetter am Dienstag

Am Dienstag wird das Wetter von einer straffen West- bis Nordwestströmung bestimmt. In den Bergen, vor allem an der Nordseite der Alpen und im Norden des Landes, werden häufig dichte Wolken auftreten und es wird zu Regen oder Regenschauern kommen. Die Schneefallgrenze liegt in der Regel zwischen 1.600 und 2.200 Metern. Ansonsten wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab, Schauer bleiben örtlich begrenzt. Im südlichen Teil des Landes wird es trockenes Wetter und deutlich mehr Sonnenschein geben. Der Wind weht in vielen Teilen des Landes lebhaft bis stark aus Südwest bis Nordwest, nur im Süden ist er schwach. Die Temperaturen werden je nach Wind zwischen minus zwei und plus acht Grad am Morgen liegen und im weiteren Tagesverlauf maximal zwischen neun und 15 Grad erreichen.