"Woche der direkten Demokratie" vom 25. März bis 1. April

Vom 25. März bis 1. April findet auf Initiative von Innenminister Kickl eine "Woche der direkten Demokratie" statt. Dabei sollen die Volksbegehren "Für verpflichtende Volksabstimmungen" und "CETA-Volksabstimmung" unterstützt werden.

“Mir ist die Teilnahme der Österreicherinnen und Österreicher an demokratischen Prozessen und Entscheidungen sehr wichtig”, sagte Innenminister Herbert Kickl. Aus diesem Grund habe er sich dafür eingesetzt, eine “Woche der direkten Demokratie” zu initiieren. Möglichst viele Österreicher sollen sich an dieser Form der direkten Demokratie beteiligen können.

“Woche der direkten Demokratie”: Volksbegehren können unterstützt werden

Zwischen 25. März und 1. April haben Bürger online, sowie in jeder beliebigen Gemeinde oder in einem Magistrats-Eintragungslokal die Möglichkeit, die beiden Volksbegehren zu unterschreiben und aktiv an demokratischen Prozessen in Österreich mitzuwirken.