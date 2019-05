"Woche der Artenvielfalt": Das Programm im Naturhistorischen Museum Wien

Am 22. Mai ist der internationale Tag der Artenvielfalt. Anlässlich dazu bietet das NHM Wien tolle Veranstaltungen zwischen dem 17. und 26. Mai für Kinder und Erwachsene an.

Die „Woche der Artenvielfalt“ ist eine Initiative des Naturschutzbund Österreich in Kooperation mit dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus und vielen Partnern im ganzen Land. In einer Zeit der rasch schwindenden Artenvielfalt ist es notwendig, immer wieder mit breit angelegten Kampagnen in den Herzen und Köpfen der Menschen anzukommen.

Das Programm für Kids und Erwachsene:

Kids und Co: Blüten und ihre Besucher

Datum & Uhrzeit: Sa, 18. und So, 19. Mai, 14.00 Uhr:

Im Frühling sprießen die Bäume und viele Pflanzen öffnen ihre duftenden Blüten. Im Museum kannst du verschiedene Blütentypen kennenlernen und an ihnen schnuppern. In der Ausstellung lernst du Tiere kennen, die die Blüten besuchen