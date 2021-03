WKW plädiert für "Konservierungsprämie" für Wiener Hotels

Die Hotellerie in Wien wird auch nach der Pandemie noch lange nicht die Auslastungszahlen der vergangenen Jahre erreichen. Daher wird nun eine "Konservierungsprämie" gefordert.

Großteil der Wiener Hotels seit einem Jahr geschlossen

Die Wiener Hotellerie habe nun größtenteils seit einem Jahr geschlossen, konstatierte er in einer Aussendung. Auch während der Sommermonate, als eine Öffnung erlaubt war, hätten viele ihre Häuser nicht aufgesperrt. Ausbleibende Touristen und damit geringe Nachfrage hätten das unmöglich gemacht: "Bei einer ähnlichen Situation in der Zukunft muss anders reagiert werden. Hotels sind enorme Investitionen mit hohen laufenden Kosten, hier bedarf es besonderer Regeln."

Es müsse nun Lösungen für Zeiten geben, in denen die Nachfrage auch für eine längere Periode nachlasse, forderte Grießler: "Das Problem der nächsten Jahre wird ja sein, dass es weniger Touristen als in den letzten Jahren geben wird. 2019 etwa hatten wir 17,6 Mio. Nächtigungen. Die Hotelkapazitäten sind für diese Ströme ausgelegt. Die Hotels werden nun insgesamt weniger ausgelastet und haben dennoch fast die gleichen Kosten. Das wird viele, die jetzt die Pandemie überstanden haben, in der Zukunft in die roten Zahlen treiben."