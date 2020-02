WKStA beantragte Auslieferung Hofers wegen Stieglitz-Spenden

Die WKStA will gegen Norbert Hofer ermitteln. Dafür soll auch seine Immunität aufgehoben werden.

Keine Auskunft über einzelne Ermittlungsschritte

Die Tageszeitung "Österreich" berichtete Montagabend in einer Aussendung, dass die WKStA am Freitag ein Auslieferungsbegehren an die Parlamentsdirektion gestellt habe. Denn Hofer hat als Infrastrukturminister Stieglitz im März 2018 in den Aufsichtsrat der staatlichen Asfinag entsendet. Und Stieglitz hatte zuvor und danach jeweils 10.000 Euro an Spenden an den FPÖ-nahen Verein "Austria in Motion" - der im Zuge der Debatte über das Ibizavideo bekannt geworden war - überwiesen.