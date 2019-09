WKÖ für Ausnahmeregelung bei Rauchverbot in Nachtlokalen

Die Wirtschaftskammer denkt laut über eine Ausnahmeregelung des Rauchverbots bei Abend- und Nachtlokalen nach. Kritik kommt von Seiten der letzten Opposition, die FPÖ ist erfreut.

Das bereits beschlossene, dann von der ÖVP-FPÖ-Regierung abgesagte und nach dem Platzen der Regierung in Folge des Ibiza-Videos wieder beschlossene allgemeine Rauchverbot (ab 1. November) in der Gastronomie wird erneut Wahlkampfthema. Die Wirtschaftskammer (WKÖ) kann sich offenbar vorstellen, dass man Lokalen in der Abend- und Nachtgastronomie Raucherräume ermöglicht.