WK: Supermärkte sollten nur Grundversorgung abdecken

Laut der Wirtschaftskammer NÖ sollen Supermärkte wegen Wettbewerbsverzerrung nur Produkte zur Grundversorgung anbieten. Spiel- oder Sportwarenhändler seien besonders betroffen.

Die Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), Sonja Zwazl, fordert am Donnerstag in einer Aussendung die Supermarktketten zu mehr Fairness auf. Neben einem Lob für den Lebensmittelhandel appelliert sie an große Ketten, im Sinne der Fairness im Wettbewerb nur jene Produkte anzubieten, die in den Bereich der Grundversorgung fallen.