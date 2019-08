Wizz Air-Flotte wächst: Zwei weitere Flugzeuge in Wien

Die ungarische Billigfluglinie Wizz Air stationiert diesen Winter und im Sommer 2020 je einen weiteren Airbus A321 am Flughafen Wien-Schwechat. Die Flotte wächst damit auf acht Flugzeuge.

Mehr Flugzeuge und mehr Mitarbeiter in Wien

In die Debatte um einen Branchen-Kollektivvertrag, der laut Gewerkschaft einen Preiskampf auf dem Rücken der Mitarbeiter verhindern würde, will sich Wizz Air nicht einmischen. Man verfolge zwar die Diskussionen, dies sei aber eine lokale Angelegenheit, erklärte Wizz-Manager Johan Eidhagen in der Pressekonferenz in Wien. Wizz Air sei kein Mitglied der Wirtschaftskammer (WKÖ) und kein in Österreich registriertes Unternehmen.