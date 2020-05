"Witwentröster" nahm Wienerinnen 230.000 Euro ab

Auf ältere Damen hat sich in den letzten Jahren ein Wiener Betrüger spezialisiert, denen er seine Liebe vorgaukelte. Eine 80-Jährige ließ sich so 180.000 Euro entlocken und wurde aufgrund von Mietrückständen aus dem Seniorenheim geworfen.

Ein "Witwentröster", der sich gezielt Wiener Pensionistinnen für seine Avancen ausgesucht und zwei Opfern über 230.000 Euro abgenommen haben soll, hat sich am Freitag wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs am Landesgericht verantworten müssen. Der 55-Jährige bekannte sich teilweise schuldig.

Er gab zu, einer über 80 Jahre alten Frau zwischen Sommer 2016 und Anfang 2020 ihre gesamten Ersparnisse und ihre monatlichen Pensionszahlungen in Höhe von jeweils 3.000 Euro herausgelockt zu haben. Er habe ihr "immer Geschichten erzählt. Es tut mir leid", räumte der Schwindler vor einem Schöffensenat (Vorsitz: Beatrix Hornich) ein. Am Ende hatte er der Pensionistin über 180.000 Euro abgeluchst - die Frau wurde aufgrund von Mietrückständen aus ihrer Seniorenresidenz delogiert.

Geld "fürs Spielen, Drogen, Scheißdreck" verbrauch

Sie hatte den Angeklagten in ihrem Heim kennengelernt, wo dieser wöchentlich eine - mittlerweile verstorbene - 92-Jährige besuchte. Er brachte dieser frisches Obst vorbei, im Gegenzug gewährte ihm die schwerhörige, sehbeeinträchtigte 92-Jährige ein Darlehen in Höhe von 2.000 Euro. Am Gang kam er eines Tages mit ihrer Nachbarin, der 80-Jährigen ins Gespräch, überließ ihr Melonen und lud sie auf den Kahlenberg ein, wo man sich näher kam.