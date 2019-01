Wissenschaftler überzeugt: "In einem Jahr können wir Krebs heilen"

Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein: Israelische Wissenschaftler sind überzeugt davon, in einem Jahr Krebs heilen zu können.

Die israelischen Wissenschaftler wollen eine neue Therapiemöglichkeit entwickelt haben, mit der Krebs vollständig geheilt werden kann. “Wir glauben, dass wir in einem Jahr ein Heilmittel für Krebs haben werden. Unser Medikament wird ab dem ersten Tag wirksam sein. Die Therapie wird nur wenige Wochen in Anspruch nehmen und nur minimale Nebenwirkungen haben”, so Dan Aridor, dessen Firma “Accelerated Evolution Biotechnologies” auf die Entwicklung von innovativen Medikamenten spezialisiert ist, gegenüber der “Jerusalem Post”.