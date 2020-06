Wirtschaftsministerin plant österreichisches Amazon

Im Kampf gegen Onlineriesen wie Amazon plant Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ein österreichisches Pendant. Im "Kaufhaus Österreich" sollen österreichische Händler ihre Waren anbieten dürfen.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) plant im Kampf gegen Onlineriesen wie Amazon eine Art virtuelles "Kaufhaus Österreich". Viele österreichische Einzelhändler hätten ihr gegenüber beklagt, sie würden im Internet nicht gefunden. Man baue an einer E-Commerce-Plattform für den digitalen Einkauf in Österreich, sagte Schramböck am Montag in einer einstündigen Sondersendung auf ORF III.