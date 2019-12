Wirtschaftsbund kann Krankenstands-Aufregung nicht nachvollziehen

Die Forderung nach einer Verschärfung bei Krankenständen kann der ÖVP-Wirtschaftsbund nicht nachvollziehen.

Der Wirtschaftsbund der ÖVP kann die Aufregung über seine Forderung nach einer Verschärfungen bei Krankenständen nicht nachvollziehen. Eine Änderung der Krankenordnung sei nämlich Aufgabe der Hauptversammlung der Gesundheitskasse (ÖGK) und nicht des Überleitungsausschusses, argumentierte Generalsekretär Kurt Egger in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

Wirtschaftsbund: Aufregung bei der SPÖ nicht nachvollziehbar

"Die Aufregung der Gewerkschaft und der SPÖ-Vorsitzenden (Pamela, Anm.) Rendi-Wagner ist in keinster Weiße nachvollziehbar", äußerte sich Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger gegenüber der APA. Der tagende Überleitungsausschuss in der ÖGK könne rechtlich die Krankenordnung nicht ändern, argumentierte er und verwies auf die Hauptversammlung, die am 28. Jänner zusammentritt.