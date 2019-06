Wirtschaft entgeht durch Fälschungen eine Mrd. Euro

In Österreich verursachen Fälschungen Milliardenschäden in der Wirtschaft. Betroffen ist vor allem der Sektor Bekleidung, Schuhe und Accessoires.

Fälschungen verursachen in Europas Wirtschaft Milliardenschäden. Alleine in Österreich summiert sich der Schaden in elf untersuchten Branchen auf gut eine Mrd. Euro, hat das EU-Amt für geistiges Eigentum (EUIPO) errechnet. Über 8.000 Jobs gebe es deshalb in Österreich weniger. EU-weit liege der Schaden bei 60 Mrd. Euro, fast 470.000 Jobs gehen verloren.