Wirtschaft braucht mehr Lkw-Fahrer und fordert Führerschein ab 17

Eine Pensionierungswelle trifft auf LKW-Fahrer und junge kommen kaum mehr nach. Die Wirtschaft warnt vor einem Fahrermangel und wünscht sich einen "L17 für Lkw". Die Gewerkschaft ist skeptisch.

Zwei von drei Lkw-Fahrern im Inlandsverkehr sind älter als 50 Jahre - und nur jeder zehnte Trucker ist unter 30 Jahre. Das lässt in der Wirtschaft die Alarmglocken läuten, denn in den nächsten Jahren würden 15.000 neue Lenker benötigt. Nun soll eine Art "L17 für Lkw" Abhilfe schaffen. Damit sollen Lehrlinge künftig schon mit 17 Jahren Lastkraftwagen über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht fahren dürfen.

Lehre zum Lkw-Lenker

Weiters will die Wirtschaft verstärkt niedrig qualifizierte Menschen zum Trucker ausbilden, hier gibt es bereits Kooperationen mit dem AMS. Wobei die Lkw-Betreiber offensichtlich wenig Vertrauen in das Arbeitsmarktservice haben: Nur jede zweite offene Stelle wird beim AMS gemeldet, geht aus einer Umfrage der Transportwirtschaft hervor. Bei den Fahrern von Entsorgungsbetrieben wird überhaupt nur jede vierte unbesetzte Stelle bekannt gegeben.

Mehr Frauen sollen Lkw fahren

Und auch Frauen sollen hinters Lenkrad gelockt werden - unter anderem mit Vollzeitstellen. Dass diese dann tagelang in der Fahrerkabine arbeiten und schlafen müssen, sei jedenfalls nicht der Fall, betonte heute Klacska vor Journalisten. Im Schnitt würden die Fahrten im Umkreis von 50 Kilometer des Firmenstandortes stattfinden. "Wir garantieren ein geregeltes Privatleben", versichert Klacska.

Und ein moderner Lkw sei auch ein Hightech-Fahrzeug - und nicht mehr der Lkw mit unsynchronisiertem Getriebe, wie er ihn als Student zur Bierauslieferung gefahren ist, so Sigi Menz ,Industrie-Obmann in der Wirtschaftskammer und Chef des Wiener Bierbrauers Ottakringer heute an der Seite von Klacska.