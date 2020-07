Wirecard: Marsalek hatte Nervengift-Formel aus Ministerium

Ex-Wirecard Manager Jan Marsalek dürfte von einem österreichischen Insider streng geheime Dokumente zum Nervengift Nowitschok erhalten haben. Im Fokus stehen Außen-, Verteidigungs- sowie Wirtschaftsministerium.

Vertrauliche Unterlagen zum russischen Nervengift Nowitschok, über die der untergetauchte Ex-Wirecard-Manager Jan Marsalek verfügt hat, stammen aus Österreich. Das geht laut einem Bericht der Tageszeitung "Österreich" aus einer Anzeige von Außen-, Verteidigungs- und Wirtschaftsministerium hervor. Allen drei Ministerien liegt die an Marsalek geleakte Unterlage demnach vor.

Die Unterlagen, die Marsalek laut einem Bericht der "Financial Times" im Sommer 2018 mehreren Personen in London gezeigt hat, stammen ursprünglich von der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) und liegt deren Mitgliedsländern vor. Darin enthalten ist unter anderem die Formel für das noch in der Sowjetunion entwickelte Nervengift Nowitschok.