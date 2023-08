Wir verlosen Tickets für den Musical-Hit REBECCA

Romantik, düstere Geheimnisse und unheimliche Spannung: REBECCA erzählt eine dramatische Liebesgeschichte, welche sich nach und nach zu einem düsteren Thriller entspinnt. Wir verlosen 3x2 Karten für das Musical im Raimund Theater in Wien.

Das Musical, nach dem weltberühmten Roman von Daphne du Maurier, der bereits in der Kinoversion von Alfred Hitchcock für 11 Oscars nominiert wurde und auch in der Neuverfilmung von Netflix Erfolge feierte, nimmt das Publikum mit auf eine Reise ins Südengland der 1920er-Jahre. Es schildert die Geschichte einer jungen Frau ("Ich", gespielt von Nienke Latten), welche sich in einen adeligen Witwer, "Maxim de Winter" (Mark Seibert), verliebt. Als sie seine neue Frau wird und in sein herrschaftliches Anwesen Manderley zieht, wird ihr schnell klar: Maxims erste Frau "Rebecca" mag zwar verstorben sein, doch ihr Geist ist immer noch präsent.