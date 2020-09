"Wir haben Platz!": Bis zu 350 Menschen bei Demo in Wien

Rund 300 bis 350 Menschen haben sich heute Abend unter dem Motto "Wir haben Platz" in Wien versammelt, um nach dem verheerenden Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria gegen die europäische Flüchtlingspolitik zu protestieren.

Zwei Kollektive riefen zu Demo in Wien auf

Auf Transparenten und Schildern war in Anspielung auf die Abschottungspolitik der EU unter anderem zu lesen "This fire was set by Europe" ("Diesen Brand hat Europa gelegt") sowie "Entmenschlichung und Mord, das ist europäische Tradition". Lautstark wurden außerdem fortwährend Parolen wie "Europe, Frontex and police - stop killing refugees" ("Europa, Frontex und Polizei - hört auf, Flüchtlinge zu ermorden"), "Say it loud, say it clear, refugees are welcome here" ("Sagt es laut und sagt es klar, Flüchtlinge sind willkommen hier") und "Kein Mensch ist illegal, Bleiberecht überall" skandiert.