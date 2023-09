"Wir für Wien": Berufsmesse der Blaulichtorganisationen war am Samstag im Rathaus

Am Samstag präsentierten sich die Wiener Blaulichtorganisationen bei einer Berufsinformationsmesse unter dem Motto "Wir für Wien" im Wiener Rathaus.

Einige Branchen suchen nach wie vor dringend nach neuen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, etwa die Gastronomie. Aber auch die Blaulichtorganisationen, wie Polizei, Rettung und Feuerwehr, sind ständig auf der Suche nach qualifiziertem Personal. Sie präsentierten sich am Samstag im Rathaus in der Wiener Innenstadt. Die erste Berufsinformationsmesse der Wiener Blaulichtorganisationen stand unter dem Motto "Wir für Wien".

Feuerwehr, Rettung und Polizei präsentierten sich auf Berufsmesse

Feuerwehr, Rettung und Polizei sind unverzichtbar für eine funktionierende Stadt. Sie suchen alle Nachwuchskräfte, denn in den nächsten Jahren gehen viele in Pension. Darum war heute das Rathaus das Zentrum der Blaulichtorganisationen.

Zu wenige Bewerber für die Wiener Polizei

"Wir können zur Zeit pro Quartal bis zu 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufnehmen und in die Polizeigrundschule bringen.", So der Wiener Landespolizeipräsident, Gerhard Pürstl. Tatsächlich sind es jetzt nur 140, denn es gibt zu wenige Bewerber für die zweijährige Ausbildung mit Praxis. "In der Schule wäre der Verdienst ungefähr bei 2.100 Euro brutto und wenn man dann im Dienst ist geht das von 2.500 bis 2.800 Euro brutto ", so Claudia Holzgruber, Leiterin Recruiting, Polizei Wien.

Arbeitssituation der Blaulicht-Organisationen soll verbessert werden

"Wir überlegen laufend, die Arbeitssituationen in diesen Organisationen zu attraktivieren, was Einkommen und Arbeitszeit betrifft. Es wird aber auch wichtig sein, dass sich die Blaulichtorganisationen hier offensiv an die Berufswerberinnen und -werber wenden ", sagt der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Leichte Berufe sind es nicht. Man muss ihnen auch körperlich gewachsen sein. Darum gibt es Aufnahmeverfahren. "Einerseits gibt es einen Ergometertest, eine Laboruntersuchung und man muss danach auch einen sogenannten Tragetest schaffen ", so Corina Had, Sprecherin der Berufsrettung Wien.