"Wir bitten zu Tisch": Toni Mörwald kochte in der Wiener "Gruft"

Der Verein "Grünes Kreuz für Jagd und Natur" hat am Freitag gemeinsam mit Toni Mörwald in der Wiener Gruft gekocht.

“Wir bitten zu Tisch”: Gemeinsam mit dem Spitzenkoch Toni Mörwald und Dompfarrer Toni Faber hat der Verein “Grünes Kreuz für Jagd und Natur” am Freitag ein Wildgericht für Obdachlose in der Wiener “Gruft” zubereitet. Mit der medienwirksamen Aktion soll aufgezeigt werden, dass auch nach Ende des Winters weiterhin Hilfe benötigt wird. Bis zu 250 Mahlzeiten werden täglich in der “Gruft” ausgeteilt.