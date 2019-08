Winzer erwarten heuer sehr aromatische Weine

Die Winzer erwarten im heurigen Jahr eine durchschnittliche Weinernte. Die Weinbauern wurden trotz einiger kritischer Nächte von Spätfrostschäden verschont.

Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager rechnet heuer mit einer durchschnittlichen Ernte in Höhe von 2,4 Mio. Hektoliter und einem "guten vollreifen" Jahrgang. 2017 lag die geerntete Menge bei 2,75 Mio. Hektoliter. Die Weinbauern seien heuer trotz einiger kritischer Nächte von Spätfrostschäden verschont geblieben, sagte Schmuckenschlager am Montag bei einem Pressetermin in Wien.