Winterwetter: Schäden bis zu fünf Millionen Euro gemeldet

Der Winter hat bereits zahlreiche Schäden in Österreich angerichtet. Die Wiener Städtische meldete Rekordschäden von bis zu fünf Millionen Euro und es wird noch mit weiteren gerechnet.

Die starken Schneefälle seit Anfang Jänner werden die Wiener Städtische mit Schäden in Höhe von bis zu fünf Millionen Euro beschäftigen. Die geschätzte Summe übertrifft damit zumindest alle Schäden der vergangenen zwölf Jahre in diesem Monat, teilte die Versicherung am Montag in einer Aussendung mit.