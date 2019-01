Winterwetter: Bundesheer hält Hubschrauber für Erkundungs- und Versorgungsflüge bereit

Durch die starken Schneefälle sind einige Orte in Österreich von der Außenwelt abgeschnitten. Diese werden unter anderem durch die Versorgungsflüge des Bundesheeres mit Nahrungsmittel und Medikamente versorgt. Doch das Wetter macht im obersteirischen Bezirk Liezen die Einsätze nicht immer einfach und oft undurchführbar.

Für die Heerespiloten des Fliegerhorstes Aigen im Ennstal im obersteirischen Bezirk Liezen heißt es am Montag vor allem warten. Aufträge der zivilen Behörden – die die Assistenz des Heeres anforderten – gäbe es genug. Schneefall, binnen Sekunden wechselnde Sichtverhältnisse und Wind machen die Einsätze aber oft undurchführbar bzw. Erkundungsflüge müssen kurzfristig abgebrochen werden.

Die Aufträge der Landeswarnzentrale und der Bezirkshauptmannschaft Liezen müssen nach Priorität abgearbeitet werden. Dazu zählen Erkundungsflüge mit Mitgliedern der örtlichen Lawinenkommissionen an Bord der Alouette III-Maschinen, um die Situation einzuschätzen. Aufgrund der Erkenntnisse entscheiden die Lawinenkommissionen über Sperren von Straßen oder deren Aufhebung, Evakuierungen oder ob eine Lawine aus der Luft abgesprengt werden kann. Dazu wird eine Sprengladung vom Hubschrauber aus von einem sprengbefugten Soldaten abgeworfen, die an einer geschätzten Bruchlinie die Schneemassen kontrolliert zum Abrutschen bringen soll.

Außenlandungen in jedem Gelände werden zu jeder Jahreszeit trainiert Die Mehrzweckhubschrauberstaffel am Fliegerhorst Fiala-Fernbrugg (21 Maschinen) hält bis zu vier Alouette III im einem geheizten Hangar bereit, um bei einem “Wolkenloch” sofort starten zu können. Der Flug beispielsweise ins abgeschnittene Sölktal wäre in zehn Minuten zu absolvieren. Entsprechend viele Besatzungen stehen bereit. Zu einer Crew gehören Pilot, Kopilot und ein Flugtechniker, gegebenenfalls auch ein Flugretter. Mitglieder der Lawinenkommissionen werden in Zwischenlandungen in den jeweiligen Gemeinden aufgenommen, diese beurteilen die Lage aus der Luft.

Außenlandungen auch in schwierigem Gelände werden von den Piloten zu jeder Jahreszeit trainiert. Oft werden in Aigen entsprechende Kurse für Piloten befreundeter Streitkräfte abgehalten. Unter den Maschinen ist auch ein Notarzt- und Rettungshubschrauber SAR (Search and Rescue), der Nachtwindenbergungen durchführen kann. Die Maschine stellte vor einigen Jahren im EUFOR-Einsatz in Bosnien-Herzegowina den einzigen Notarzthubschrauber des Balkanstaates.

In Aigen ist laut Oberst Gerhard Schweiger vom Militärkommando Steiermark ein Flugmeteorologe ständig stationiert, zudem gibt es eine Wetterwarte. Dadurch sei es auch möglich, kleinräumige Wetterprognosen zu liefern, die rascher auf ein eventuelles “Wolkenloch” reagieren lassen können.

Winterwetter: Helikopter auch in Tirol angefordert Aufgrund der prognostizierten anhaltenden Schneefälle sind in Tirol vier Lawineneinsatzzüge des Bundesheeres in Landeck, St. Johann in Tirol, Lienz und Hochfilzen in Bereitschaft gesetzt worden. Zusätzlich zum Landeshubschrauber und dem Bundesheerhubschrauber in Schwaz wurden drei weitere Helikopter angefordert, teilte das Land am Montag in einer Aussendung mit.

“Tirol bereitet sich bestmöglich auf die unterschiedlichen Szenarien vor und trifft entsprechend Vorsorge. Unsere Expertinnen und Experten haben die Wettersituation genauestens im Blick, dadurch können wir bei Bedarf unverzüglich handeln”, sagte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Am Montag wurden Erkundungsflüge durchgeführt. Auch eine Expertengruppe in Absam wurde in Bereitschaft gesetzt.

“In der Landeswarnzentrale wird ab morgen (Dienstag, Anm.) ein verstärkter Journaldienst eingerichtet und die Landeseinsatzleitung wird ab der zweiten Wochenhälfte in Rufbereitschaft gesetzt”, berichtete Herbert Walter, Vorstand der Abteilung Zivil- und Katastrophenschutz. Man sei in ständigem Kontakt mit den Einsatzorganisationen, um eine reibungslos ablaufende Informationskette zu gewährleisten. Bereits am Montagnachmittag soll eine erste Lagebesprechung in der Landeswarnzentrale stattfinden.