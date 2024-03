"Winterurlaub" von Sumpfschildkröten im Wiener Tiergarten Schönbrunn vorbei

38 Europäische Sumpfschildkröten sind nach einem "Winterurlaub" im Tiergarten Schönbrunn in den Nationalpark Donau-Auen zurückgekehrt.

Sie tauchten sofort in die gewohnten Gewässer beim Auerlebnisgelände Schlossinsel ab, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Das Zuhause der Reptilien war im Rahmen des Projekts "Biodiversität im Alpen Karpaten Korridor" über die kalten Monate ausgebaggert und neu modelliert worden.